В Уфе достроили школу на 1225 мест в «Миловском парке»

Школа рассчитана на 1225 мест, она состоит из четырех блоков, для среднего и старшего звена отдельные корпуса.

В здании есть своя котельная и трансформаторная подстанция, кабинеты для внешкольной работы, игровые комнаты для маленьких и лаборантские, библиотека и интерактивный компьютерный комплекс – для детей старшего возраста.

Кроме того, есть столярная мастерская для мальчиков и мастерская кройки и шитья для девочек, два больших спортзала, раздевалки с душевыми, лыжехранилище, спортивные зоны для занятий физкультурой на свежем воздухе – площадки для баскетбола, волейбола, бадминтона и другие.

В новой школе будут учиться дети из «Миловского парка», микрорайона «Молодежный» и близлежащих сел.