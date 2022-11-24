В Уфе достроили школу на 1225 мест в «Миловском парке»

Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях сообщил о завершении работ по строительству многострадальной школы в «Миловском парке» под Уфой, которые велись с осени 2019 года и обошлись более чем в 800 млн рублей.
vk.com/radiyhabirov
Школа рассчитана на 1225 мест, она состоит из четырех блоков, для среднего и старшего звена отдельные корпуса.
В здании есть своя котельная и трансформаторная подстанция, кабинеты для внешкольной работы, игровые комнаты для маленьких и лаборантские, библиотека и интерактивный компьютерный комплекс – для детей старшего возраста.
Кроме того, есть столярная мастерская для мальчиков и мастерская кройки и шитья для девочек, два больших спортзала, раздевалки с душевыми, лыжехранилище, спортивные зоны для занятий физкультурой на свежем воздухе – площадки для баскетбола, волейбола, бадминтона и другие.
В новой школе будут учиться дети из «Миловского парка», микрорайона «Молодежный» и близлежащих сел.
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