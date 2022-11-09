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Наука и образование

В школах Башкортостана введут курс начальной военной подготовки

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Минпросвещения России уже работает над формированием курса начальной военной подготовки. Его введут в обязательную программу среднего общего образования.

Инициатива создания такого курса принадлежит политику Сергею Миронову: по его мнению, это позволит подготовить граждан «к возможному противостоянию с врагом». Идею быстро подхватили в Минобороны.

Сегодня, девятого ноября, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о том, что 140-часовой курс начальной военной подготовки введут школах по всей стране уже со следующего учебного года.

Его пройдут школьники 10 и 11 классов. На данный момент работы по созданию программы еще ведутся, но будут завершены к первому января 2023 года.

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