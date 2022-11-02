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Наука и образование

Уфимский университет науки и техники возглавил ректор БашГУ

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Первого ноября администрация главы Башкортостана сообщила об официальном завершении слияния двух крупнейших уфимских вузов – БашГУ и УГАТУ.

vk.com/bashkiruniversity

Новое учебное заведение получило название Уфимский университет науки и техники – УУНТ, хотя в соцсетях официальная группа БашГУ переименована в «УУНиТ».

УУНТ возглавил Вадим Захаров, ранее возглавлявший БашГУ.

Процесс слияния вузов продлился более двух лет, изначальная инициатива принадлежит Радию Хабирову.

Теперь каждый второй студент республики – студент нашего нового университета.

«Решение об объединении позволило принять участие в крупнейшей в истории страны программе государственной поддержки стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".

Как участник программы, новый вуз будет ежегодно получать базовую часть гранта в 100 млн рублей и специальную его часть.

 А к 2030 году университет должен войти в число тридцати лучших вузов России», – говорится в сообщении администрации главы республики.

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