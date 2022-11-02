Уфимский университет науки и техники возглавил ректор БашГУ

Новое учебное заведение получило название Уфимский университет науки и техники – УУНТ, хотя в соцсетях официальная группа БашГУ переименована в «УУНиТ».

УУНТ возглавил Вадим Захаров, ранее возглавлявший БашГУ.

Процесс слияния вузов продлился более двух лет, изначальная инициатива принадлежит Радию Хабирову.

Теперь каждый второй студент республики – студент нашего нового университета.

«Решение об объединении позволило принять участие в крупнейшей в истории страны программе государственной поддержки стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".

Как участник программы, новый вуз будет ежегодно получать базовую часть гранта в 100 млн рублей и специальную его часть.

А к 2030 году университет должен войти в число тридцати лучших вузов России», – говорится в сообщении администрации главы республики.