Уфимский университет вошел в топ-40 лучших вузов России

Сервис Headhunter представил рейтинг лучших вузов страны по состоянию на 2021-2022 годы.
Первую строчку рейтинга занял НИУ ВШЭ (Москва), в топ-5 от него отстают РАНХиГС (Москва), Университет «Синергия» (Москва), СПбПУ (Санкт-Петербург), и МГУ (Москва).
В десятке лучших, помимо СПбПУ, есть только три немосковских вуза – КФУ (Татарстан, шестое место), ЧГУ (Вологодская область, девятое место) и УрФУ (Свердловская область, 10 место).
Башкортостан представлен в рейтинге шестью вузами:
– УГНТУ (39 место);
– БашГУ (70 место);
– УГАТУ (101 место);
– БашГАУ (140 место);
– БГПУ (165 место);
– БГМУ (240 место).
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