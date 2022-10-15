Уфимский университет вошел в топ-40 лучших вузов России

Первую строчку рейтинга занял НИУ ВШЭ (Москва), в топ-5 от него отстают РАНХиГС (Москва), Университет «Синергия» (Москва), СПбПУ (Санкт-Петербург), и МГУ (Москва).

В десятке лучших, помимо СПбПУ, есть только три немосковских вуза – КФУ (Татарстан, шестое место), ЧГУ (Вологодская область, девятое место) и УрФУ (Свердловская область, 10 место).

Башкортостан представлен в рейтинге шестью вузами:

– УГНТУ (39 место);

– БашГУ (70 место);

– УГАТУ (101 место);

– БашГАУ (140 место);

– БГПУ (165 место);

– БГМУ (240 место).