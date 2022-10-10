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Наука и образование

В 30 муниципалитетах Башкортостана школы перешли на единую форму

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Министр образования республики Айбулат Хажин рассказал о том, как продвигается процесс перехода школ на единую форму.

vk.com/ufa

По словам Хажина, больше половины (порядка 30 из 54) муниципалитетов уже приняли решение о переходе на единую школьную форму.

Это не означает, что все школьники будут выглядеть одинаково: есть несколько вариантов по расцветке и комплектации.

Министр образования заявил, что требования к качеству ткани, из которой шьется форма, очень высоки. Форма, которая производится в Башкортостане, качественнее той продукции, которую можно приобрести на рынке.

Многодетным и малоимущим семьям правительство компенсирует полную стоимость формы на каждого ребенка.

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