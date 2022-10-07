Стали известны даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в Башкортостане в 2023 году

Единые государственные экзамены (ЕГЭ) в 2023 году пройдут:

– досрочные – с 20 марта по 19 апреля;

– основные – с 26 мая по первое июля;

– дополнительные – с шестого по 19 сентября.

Откроют основной период ЕГЭ 26 мая экзамены по географии, литературе и химии.

Проведение экзамена по информатике и ИКТ разделено на два дня, он пройдет 19 и 20 июня. Также на два дня, 16 и 17 июня, разделено проведение устной части ЕГЭ по иностранным языкам. ЕГЭ по русскому языку в 2023 году запланирован на 29 мая.

ЕГЭ по математике базового и профильного уровней планируется провести в один день – первого июня.

Проведение экзаменов по истории и физике запланировано на пятое июня, ЕГЭ по обществознанию – восьмое июня, ЕГЭ по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – 13 июня.

Основные государственные экзамены (ОГЭ) в 2023 году пройдут:

– досрочные – с 21 апреля по 16 мая;

– основные – с 24 мая по первое июля;

– дополнительные – с четвертого по 23 сентября.