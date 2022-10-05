Доступ на территории уфимских школ могут ограничить магнитными замками

Всего в Уфе работают 126 муниципальных школ. В отчете говорится, что в каждой из них установлены системы видеонаблюдения, контроля управления доступом в помещение, автоматической пожарной сигнализации, имеются арочные и ручные металлоискатели.

Также заключены договоры с Росгвардией по экстренному выезду наряда группы быстрого реагирования при срабатывании «тревожной кнопки».

Охрану в школах обеспечивают частные предприятия, сотрудники которых ведут учет граждан, посещающих школу, данные заносят в журнал регистрации. Охрана осуществляется круглосуточно.

Совместно с МЧС и МВД проводятся учения на случай возникновения различных чрезвычайных ситуаций.

На данный момент прорабатывается вопрос установки магнитных замков для доступа на территории уфимских школ, чтобы исключить сквозной проход посторонними.