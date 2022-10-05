89% преподавателей в школах Башкортостана – женщины

«Сегодня в сфере образования Республики Башкортостан трудятся более 116 тыс. работников (11% от общей численности работающих на предприятиях и организациях республики).

В сфере образования преобладает женский труд. Большую часть (89%) школьных учителей составляют женщины, среди преподавателей организаций среднего профессионального образования 79% женщин, среди профессорско-преподавательского персонала вузов – 59%», – говорится в отчете.

Всего в прошлом учебном году в школах было задействовано 33,1 тыс. учителей, в среднем образовании – 4,5 тыс. преподавателей, в организациях высшего образования – 4,7 тыс. человек профессорско-преподавательского персонала.

Башстат отмечает, что уровень образования школьных учителей довольно высок: 92% имеют высшее образование.