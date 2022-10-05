В строительство студенческого кампуса в Уфе вложат 20 млрд рублей

«Делюсь отличной новостью – все вопросы финансирования нашего студенческого кампуса Евразийского НОЦ окончательно решены. Только что в Москве закончилось совещание с министром высшего образования и науки Российской Федерации Валерием Николаевичем Фальковым.

В ближайшие годы в реализацию проекта будет вложено 20 млрд рублей инвестиций, из которых 60 процентов – федеральные.

Мы отдали под кампус лучшую площадку в Уфе – на южном склоне реки Белой.

Это история не только про общежития. Прежде всего мы создаем современную научно-образовательную среду действительно мирового уровня, пространство для жизни, учебы, науки, спорта и культуры.

Это огромное достижение для нашей республики, которая, конечно, должна развиваться, несмотря ни на какие внешние вызовы. Двигаемся дальше», – написал Радий Хабиров.