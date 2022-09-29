В Уфе ограничат доступ на территории школ после трагедии в Ижевске

После этого глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев провел заседание антитеррористической комиссии.

На заседании мэр потребовал осмотреть ограждения всех школ и полностью запретить доступ на их территорию для посторонних.

Также в школах могут появиться тревожные кнопки и будут организованы дополнительные тренировки для учеников и персонала и внеплановые проверки готовности.