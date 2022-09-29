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Наука и образование

В Уфе ограничат доступ на территории школ после трагедии в Ижевске

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В понедельник, 26 сентября, утром в школе в центре Ижевска 34-летний местный житель Артем Казанцев устроил стрельбу, убив 17 человек, в том числе 11 детей и ранив 25 человек, в том числе 23 ребенка.

После этого глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев провел заседание антитеррористической комиссии.

На заседании мэр потребовал осмотреть ограждения всех школ и полностью запретить доступ на их территорию для посторонних.

Также в школах могут появиться тревожные кнопки и будут организованы дополнительные тренировки для учеников и персонала и внеплановые проверки готовности.

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