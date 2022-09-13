В школах Башкортостана изменятся образовательные программы

Пока что инициатива принята в первом чтении. Если ее утвердят окончательно, с первого сентября 2023 года все российские школы перейдут на единые базовые общеобразовательные программы, которые до первого марта разработает Минпросвещения.

Для начальной школы утвердят единые базовые программы по русскому языку, чтению и окружающему миру.

В средней школе обязательными будут единые программы по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ.

Также теперь во всех школах России будут выполняться федеральная рабочая программа воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.

При этом законопроект оставляет за школами право разрабатывать собственные образовательные программы, но их содержание и планируемые результаты «должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ».

Кроме того, изменится порядок разработки учебников: госзаказ на разработку учебных пособий будет осуществлять Минпросвещения, оно же будет утверждать авторов учебников.