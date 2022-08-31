В школах Башкортостана ученикам запретят пользоваться смартфонами

«Что касается уроков, то, в соответствии с новыми санитарными правилами, мобильные телефоны с этого учебного года на уроках использовать не допускается.

На уроках, я подчеркиваю. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», – сказал Сергей Кравцов.

При этом министр добавил, что это не повлияет на безопасность учеников, так как в случае какой-либо чрезвычайной ситуации классный руководитель обязан связаться с родителями.

Ранее с инициативой запретить использование смартфонов в московских школах выступил Владимир Мединский. Он предложил ввести такой порядок для начала в одном регионе в качестве эксперимента.