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Наука и образование

В школах Башкортостана ученикам запретят пользоваться смартфонами

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал о новых правилах, которые вступят в силу в школах уже в этом учебном году.

«Что касается уроков, то, в соответствии с новыми санитарными правилами, мобильные телефоны с этого учебного года на уроках использовать не допускается.

На уроках, я подчеркиваю. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», – сказал Сергей Кравцов.

При этом министр добавил, что это не повлияет на безопасность учеников, так как в случае какой-либо чрезвычайной ситуации классный руководитель обязан связаться с родителями.

Ранее с инициативой запретить использование смартфонов в московских школах выступил Владимир Мединский. Он предложил ввести такой порядок для начала в одном регионе в качестве эксперимента.

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