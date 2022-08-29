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Наука и образование

Вернут ли коронавирусные ограничения в школах Башкортостана?

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В преддверии начала учебного года в республике начала ухудшаться ситуация с пандемией. Как это повлияет на учебный процесс в школах?

«На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022-2023 годов возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется.

Отменены требования по закреплению кабинета за каждым классом; по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 м; по разработке расписания (графика) уроков, перемен, в том числе сокращения их количества.

Также отменены медицинские справки для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным Covid-19 (остается справка только после перенесенного заболевания) и ряд других», – цитирует информационное агентство ТАСС пресс-службу Роспотребнадзора.

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