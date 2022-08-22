В Башкортостане сорваны сроки по капитальному ремонту 11 школ

Вопрос подняли на совещании в правительстве республики 22 августа. Сроки проведения ремонтных работ сорваны в 11 школах.

«По шести школам мы мониторим ситуацию ежедневно и не видим достаточного количества рабочих на объектах, не видим положительной динамики по завершению ремонтных работ. По остальным пяти – уверен, что до первого сентября ремонтные работы закончатся», – сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

Премьер-министр республики Андрей Назаров поручил главам муниципалитетов, в которых сорвали сроки ремонта школ, распланировать дальнейшие действия: обозначить сроки завершения работ и определиться с тем, что будут делать дети в это время.

«То, что мы не можем сделать этого вовремя – это плохой знак. Есть деньги, но нет возможности, желания или компетентности. Тревогу-то надо бить раньше, не за неделю-две, а за несколько месяцев», – сказал Андрей Назаров.

Главы муниципалитетов заявили, что дети будут распределены по другим школам или временно переведутся на дистанционное обучение.