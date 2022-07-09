В Башкортостане официально создали Уфимский университет науки и технологий

Новый вуз получил название Уфимский университет науки и технологий.

Замминистра образования Дмитрий Афанасьев на открытии музея «Шульган-Таш» сообщил о том, что что министерство поддержало инициативу руководства республики.

«Тот потенциал, который есть в системе науки и высшего образования региона, требует консолидации усилий, масштабирования. И мы абсолютно уверены, что, участвуя в программе "Приоритет 2030" и в других программах развития науки и высшего образования, к 2030 году Башкортостан станет точно одной из научных и образовательных столиц России, надеемся, что и за ее пределами также», – цитирует Афанасьева издание ТАСС.