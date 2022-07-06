В Башкортостане школьники смогут бесплатно учиться программированию

По этому проекту ученики 8-11 классов смогут пройти бесплатные двухлетние курсы и освоить современные языки программирования.

«Совсем скоро на портале Госуслуг можно будет пройти тестирование, по итогам которого будет определен уровень знаний, и записаться на соответствующий курс. Для школьников Башкортостана курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике и позволят освоить первую ИТ-специальность еще в школе», – сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления Башкортостана Динар Шарафутдинов.

Планируется, что программа будет состоять из четырех модулей по 36 академических часов. Обучение можно будет пройти как в онлайн, так и в офлайн формате – на базе региональных образовательных площадок, которые отберет оператор проекта.