В вузах Башкортостана количество бюджетных мест увеличено на 909

«Позади сложные экзамены, романтичные выпускные и безумно красивый рассвет. Пора думать о будущем.

Башкортостан увеличил на 909 число бюджетных мест в вузах, на 22/23 год их теперь 14 374.

Появились новые профессии - инженер компьютерных игр и виртуальных симуляторов, ментор стартапов, проектировщик беспилотной техники. Необычные профессии предлагают освоить в УГНТУ, УГАТУ, БашГУ и БГПУ», – написал Радий Хабиров.

Известно, что в УГАТУ и БГПУ появятся по пять новых направлений бакалавриата и магистратуры, в БашГУ – семь направлений бакалавриата и 19 – магистратуры, в УГНТУ – 14 направлений бакалавриата и 23 – магистратуры.