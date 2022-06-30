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Наука и образование

В вузах Башкортостана количество бюджетных мест увеличено на 909

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Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях сообщил о расширении квоты бюджетных мест в вузах республики.

«Позади сложные экзамены, романтичные выпускные и безумно красивый рассвет. Пора думать о будущем.

Башкортостан увеличил на 909 число бюджетных мест в вузах, на 22/23 год их теперь 14 374.

Появились новые профессии - инженер компьютерных игр и виртуальных симуляторов, ментор стартапов, проектировщик беспилотной техники. Необычные профессии предлагают освоить в УГНТУ, УГАТУ, БашГУ и БГПУ», – написал Радий Хабиров.

Известно, что в УГАТУ и БГПУ появятся по пять новых направлений бакалавриата и магистратуры, в БашГУ – семь направлений бакалавриата и 19 – магистратуры, в УГНТУ – 14 направлений бакалавриата и 23 – магистратуры.

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