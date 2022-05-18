Четыре вуза Башкортостана вошли в глобальный рейтинг университетов Round University Ranking – 2022

Рейтинговое агентство Round University Ranking обновило глобальный рейтинг университетов мира. В нем представлены 1024 лучших вуза планеты.
Фото: Денис Кладов
Университеты оценивались по 20 критериям, поделенным на четыре основных направления: образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, финансовая устойчивость и интернационализация.
Возглавляют рейтинг Калифорнийский технологический институт (100 баллов), Гарвардский университет (98,697 балла) и Массачусетский технологический институт (98,634 балла).
116 из 1024 университетов – российские. Лучшие из них:
70. МГУ имени М.В. Ломоносова (84,949 балла);
96. Московский инженерно-физический институт (81,954 балла);
97. Московский физико-технический институт (81,941 балла).
Башкортостан в рейтинге представлен четырьмя вузами:
609. Башкирский государственный медицинский университет (48,851 балла);
687. Уфимский государственный авиационный технический университет (43,936 балла);
789. Башкирский государственный университет (36,976 балла);
865. Уфимский государственный нефтяной технический университет (31,497 балла).
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