Четыре вуза Башкортостана вошли в глобальный рейтинг университетов Round University Ranking – 2022

Университеты оценивались по 20 критериям, поделенным на четыре основных направления: образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, финансовая устойчивость и интернационализация.

Возглавляют рейтинг Калифорнийский технологический институт (100 баллов), Гарвардский университет (98,697 балла) и Массачусетский технологический институт (98,634 балла).

116 из 1024 университетов – российские. Лучшие из них:

70. МГУ имени М.В. Ломоносова (84,949 балла);

96. Московский инженерно-физический институт (81,954 балла);

97. Московский физико-технический институт (81,941 балла).

Башкортостан в рейтинге представлен четырьмя вузами:

609. Башкирский государственный медицинский университет (48,851 балла);

687. Уфимский государственный авиационный технический университет (43,936 балла);

789. Башкирский государственный университет (36,976 балла);

865. Уфимский государственный нефтяной технический университет (31,497 балла).