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Наука и образование

Как устроена открытая независимая библиотека «Культура»

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На площадке представлена большая подборка книг от прогрессивных издательств: большинство из них не встретишь на полках обычных магазинов. Это литература, которая затрагивает современные проблемы и отвечает на актуальные вопросы.

«Тссс! Вы в библиотеке!» – такого вы здесь не услышите. В «Культуре» разговаривают, обсуждают книги, жарко спорят, пьют кофе и едят мороженое. А еще тут проходят культурно-развлекательные мероприятия, открытые дискуссии со специалистами, литературные бранчи. Создательницы проекта, Лиля и Лира, стараются наполнять его тем, что интересно и важно им самим, и находит отклик в сердцах гостей. Лиля – писательница, Лира – творческая предпринимательница. В своих поездках по миру они знакомились с различными книжными площадками. Вдохновившись форматами, которые соединяют интересных людей, книги и кофе, девушки решили создать подобное место в своем городе. Одно время библиотека работала в «Меге». Потом случилась дружба с Евгенией Оленевой – она перевезла «Культуру» под крыло детского научного клуба «ДНК» в Сипайлово.

Миссия открытой библиотеки – показать людям, главным образом молодому поколению, что читать – интересно, важно и круто. Команда старается бороться с кризисом чтения в рамках Уфы, знакомит гостей с хорошей и, что очень важно, актуальной литературой, проводит увлекательные мероприятия. Прямо сейчас Лиля и Лира держат кулачки за будущее ответвление проекта – интерактивный театр-музей Башкирской культуры. Он будет рассказывать о ценностях и традициях нашего народа в легкой и захватывающей форме.

Независимая библиотека «Культура»
ул. Гагарина, 29/1
+ 7 (999) 133-51-26
vk.com/ufa_kultura

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