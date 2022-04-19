Как устроена открытая независимая библиотека «Культура»

«Тссс! Вы в библиотеке!» – такого вы здесь не услышите. В «Культуре» разговаривают, обсуждают книги, жарко спорят, пьют кофе и едят мороженое. А еще тут проходят культурно-развлекательные мероприятия, открытые дискуссии со специалистами, литературные бранчи. Создательницы проекта, Лиля и Лира, стараются наполнять его тем, что интересно и важно им самим, и находит отклик в сердцах гостей. Лиля – писательница, Лира – творческая предпринимательница. В своих поездках по миру они знакомились с различными книжными площадками. Вдохновившись форматами, которые соединяют интересных людей, книги и кофе, девушки решили создать подобное место в своем городе. Одно время библиотека работала в «Меге». Потом случилась дружба с Евгенией Оленевой – она перевезла «Культуру» под крыло детского научного клуба «ДНК» в Сипайлово.