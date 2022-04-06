Радий Хабиров: «Мы создавали Евразийский НОЦ, чтобы он стал центром научных прорывов»

«В Институте сверхпластичности металлов РАН в Уфе разработали технологию изготовления ключевого элемента авиационного двигателя ПД-14 - полой лопатки вентилятора. И Россия вернулась в число стран, которые владеют полной технологией производства газотурбинного двигателя.

Уфимский авиационный университет на авиасалоне "МАКС-2021" представил двигатель нового поколения для малой авиации, который может стать полноценной заменой зарубежным. Этот проект стал победителем в номинации «Импортозамещение».

Наш УГНТУ совместно с НПФ «Геофизика» разрабатывает оборудование для передачи данных в процессе бурения, а еще – продолжает создавать уникальные методики по увеличению нефтегазоотдачи.

Еще одно важное направление нашего НОЦ – развитие персонализированной медицины. Наши ученые представили новейшие разработки по ДНК-диагностике и персонализированному мониторингу здоровья человека. Это уникальные методы прогнозирования риска развития онкологии, сердечно-сосудистых, метаболических и бронхолегочных заболеваний.

"Ростех" совместно с "Газпромом" завершил разработку газотурбинного привода для газоперекачивающих агрегатов. В работу активно включены технические вузы и индустриальные партнеры Евразийского НОЦ.

Продолжаем работать над созданием у нас в Башкортостане карбонового полигона – республика вошла в число 12 регионов, где они появятся. Сейчас совместно со "Сколтехом" наши ученые оценивают баланс парниковых газов.

И это далеко не все. В НОЦ создали шесть лабораторий, где молодые ученые продолжат работу над своими перспективными проектами. Для них мы придумали серию грантов, создаем предуниверсарии и новые современные образовательные программы. Республика передала нашим вузам объекты инновационной инфраструктуры, высокотехнологичное оборудование и лаборатории на сумму свыше двух млрд рублей.

Мы создавали Евразийский НОЦ, чтобы он стал центром научных прорывов, а разработки наших ученых находили применение на практике. В нынешних условиях это стало еще актуальнее», - написал Радий Хабиров.