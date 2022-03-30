БГМУ выиграл грант и будет производить новые лекарства

«В этом году мы выиграли грант порядка 530 млн рублей. В нашем вузе в последние годы ведется разработка новых лекарственных препаратов.

Мы до 2030 планируем уже выйти на серийное производство. Уже получены патенты, мы будем продвигать российские лекарства», – рассказал проректор БГМУ по региональному развитию здравоохранения Виталий Викторов.

Программа стартовала в 2021 году, по ней не менее 100 вузов в субъектах РФ будут получать гранты от 100 млн рублей и выше. Эти деньги пойдут на открытие студенческих технопарков, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения.