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Наука и образование

БГМУ выиграл грант и будет производить новые лекарства

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Башкирский Государственный медицинский университет получил крупный грант в рамках программы «Приоритет-2030», цель которой – сформировать в России к 2030 году более 100 прогрессивных современных университетов.

«В этом году мы выиграли грант порядка 530 млн рублей. В нашем вузе в последние годы ведется разработка новых лекарственных препаратов.

Мы до 2030 планируем уже выйти на серийное производство. Уже получены патенты, мы будем продвигать российские лекарства», – рассказал проректор БГМУ по региональному развитию здравоохранения Виталий Викторов.

Программа стартовала в 2021 году, по ней не менее 100 вузов в субъектах РФ будут получать гранты от 100 млн рублей и выше. Эти деньги пойдут на открытие студенческих технопарков, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения.

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