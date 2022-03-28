В Уфе снова поступили сообщения о массовом минировании школ

28 марта на совещании в правительстве республики председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров рассказал, что неизвестный сообщил о том, что в школах заложены взрывные устройства.

Сообщения поступили в 472 образовательные организации Уфы. К каждой из них прибыли спасатели и кинологи с собаками, в результате проведенных поисково-розыскных мероприятий взрывные устройства не обнаружены.

В январе и феврале текущего года ложные сообщения о минировании школ, вузов и других учреждений массово поступали по телефонным номерам и электронной почте. В конце 2021 года в Уфе также эвакуировали сотни школ. Ни в одной из них взрывчатых веществ не обнаружили, но по факту террористического акта было возбуждено уголовное дело.