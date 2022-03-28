18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

В Уфе снова поступили сообщения о массовом минировании школ

Поделиться:

Утром 28 марта новая учебная неделя началась со ставших уже привычными за последнее время в городе эвакуаций и проверок.

28 марта на совещании в правительстве республики председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров рассказал, что неизвестный сообщил о том, что в школах заложены взрывные устройства.

Сообщения поступили в 472 образовательные организации Уфы. К каждой из них прибыли спасатели и кинологи с собаками, в результате проведенных поисково-розыскных мероприятий взрывные устройства не обнаружены.

В январе и феврале текущего года ложные сообщения о минировании школ, вузов и других учреждений массово поступали по телефонным номерам и электронной почте. В конце 2021 года в Уфе также эвакуировали сотни школ. Ни в одной из них взрывчатых веществ не обнаружили, но по факту террористического акта было возбуждено уголовное дело.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: