В школах Башкортостана изменились антиковидные ограничения

Согласно новым рекомендациям Роспотребнадзора:

– теперь школам разрешено проводить уроки в разных кабинетах и начинать их в одно время;

– на экзаменах больше не нужно рассаживаться «зигзагом» через 1,5 метра;

– «контактным» для возвращения в школу справка от врача не нужна (переболевшим по-прежнему понадобится);

– на открытом воздухе можно организовать мероприятие (например, линейку);

– летние оздоровительные учреждения могут заполняться до 100%;

– их персонал тестируется на Covid-19 перед началом смены, а каждую неделю больше не нужно;

– в социальную организацию для детей теперь могут прийти люди, не связанные с ее деятельностью, но только в маске, привитые или ранее переболевшие.

Сохранились генеральные уборки перед открытием, уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание, ношение масок персоналом пищеблоков и так далее.