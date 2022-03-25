18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

В школах Башкортостана изменились антиковидные ограничения

Поделиться:

Вслед за отменой проверок QR-кодов ослабление коронавирусных ограничений коснулось и режима организации работы школ.

Согласно новым рекомендациям Роспотребнадзора:

– теперь школам разрешено проводить уроки в разных кабинетах и начинать их в одно время;

– на экзаменах больше не нужно рассаживаться «зигзагом» через 1,5 метра;

– «контактным» для возвращения в школу справка от врача не нужна (переболевшим по-прежнему понадобится);

– на открытом воздухе можно организовать мероприятие (например, линейку);

– летние оздоровительные учреждения могут заполняться до 100%;

– их персонал тестируется на Covid-19 перед началом смены, а каждую неделю больше не нужно;

– в социальную организацию для детей теперь могут прийти люди, не связанные с ее деятельностью, но только в маске, привитые или ранее переболевшие.

Сохранились генеральные уборки перед открытием, уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание, ношение масок персоналом пищеблоков и так далее.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: