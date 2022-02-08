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Наука и образование

В Уфе часть школ остается на дистанционном обучении

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Неделю назад Минобр перевел на дистанционное обучение 21 школу в Уфе из-за большого количества заразившихся коронавирусом.

Восьмого февраля глава администрации Уфы Сергей Греков сообщил о том, что с этой недели большая часть школ возвращается к обычному формату работы.

«С сегодняшнего дня 15 школ выходят с дистанта, это говорит о том, что эпидемиологическая ситуация у нас начинает оздоравливаться», – сказал Сергей Греков.

Ранее региональный Минобр отчитался о том, что на сегодняшний день в Башкортостане насчитывается почти 10,5 тыс. школьников, заразившихся коронавирусом.

Это 2,6% от общего количества учащихся. 40 школ по всей республике закрыто на карантин по Covid-19, еще 219 уходили на карантин по ОРВИ и работали в дистанционном формате.

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