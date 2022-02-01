В Уфе часть школ перешла на дистанционное обучение

Удаленный формат вводится на период с первого по седьмое февраля для всех учеников. В случае если ситуация не улучшится, дистант продлят еще на неделю.

Демский район

Школа №104

Школа №113

Калининский район

Центр образования №53

Лицей №58

Гимназия №105

Ленинский район

Башкирский лицей №2

Школа №24

Центр образования №124

Октябрьский район

Школа №31

Школа №97

Школа №124

Орджоникидзевский район

Цент образования №69

Школа №80

Школа №99

Школа-интернат с первоначальной летной подготовкой

Советский район

Школа №27

Лицей №96

Школа №100

Школа №117