В Уфе часть школ перешла на дистанционное обучение

Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации по ОРВИ и Covid-19 21 из 126 уфимских школ рекомендовано перейти на дистанционный режим обучения.
Удаленный формат вводится на период с первого по седьмое февраля для всех учеников. В случае если ситуация не улучшится, дистант продлят еще на неделю.
Демский район
Школа №104
Школа №113
Калининский район
Центр образования №53
Лицей №58
Гимназия №105
Ленинский район
Башкирский лицей №2
Школа №24
Центр образования №124
Октябрьский район
Школа №31
Школа №97
Школа №124
Орджоникидзевский район
Цент образования №69
Школа №80
Школа №99
Школа-интернат с первоначальной летной подготовкой
Советский район
Школа №27
Лицей №96
Школа №100
Школа №117
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