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Наука и образование

В Уфе часть школ перешла на дистанционное обучение

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Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации по ОРВИ и Covid-19 21 из 126 уфимских школ рекомендовано перейти на дистанционный режим обучения.

Удаленный формат вводится на период с первого по седьмое февраля для всех учеников. В случае если ситуация не улучшится, дистант продлят еще на неделю.

Демский район

Школа №104

Школа №113

Калининский район

Центр образования №53

Лицей №58

Гимназия №105

Ленинский район

Башкирский лицей №2

Школа №24

Центр образования №124

Октябрьский район

Школа №31

Школа №97

Школа №124

Орджоникидзевский район

Цент образования №69

Школа №80

Школа №99

Школа-интернат с первоначальной летной подготовкой

Советский район

Школа №27

Лицей №96

Школа №100

Школа №117

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