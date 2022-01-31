В Минобре не видят оснований для перевода школ на дистанционное обучение

«На сегодняшний день 3329 детей школьного возраста болеют Covid-19, это 0,67% от общего числа школьников.

Есть школы, которые ушли полностью на карантин в связи с большим количеством заболевших – по состоянию на конец прошлой недели их было четыре, но сегодня мы приняли решение перевести 20 школ в Уфе, плюс одну в Уфимском районе – итого на карантине будет 25 школ.

В общей сложности 2267 классов в 445 школах закрыты частично на карантин, но при этом ситуация находится на контроле и оснований для того, чтобы переводить все школы республики на дистанционное обучение, нет. Из 63 муниципалитетов только в семи болеет больше ста детей», – сказал министр образования.