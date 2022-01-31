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Наука и образование

Радий Хабиров высказался о переводе школьников на дистанционное обучение

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31 января на совещании в правительстве республики Радий Хабиров сообщил о том, что многие обращаются к нему с просьбой перевести школы на дистанционку из-за новой волны коронавируса.

«Все больше обращаются по поводу того, чтобы перевести детей на дистант. Но по состоянию на пятницу-субботу всего лишь 0,67% у нас детей болеет из полумиллиона.

Поэтому оснований для перевода школ на дистанционное обучение я не вижу. Но мы договорились с главами муниципалитетов, что при согласовании Роспотребнадзора и Минздрава республики они могут выборочно переводить на дистант школы или классы», – сказал Радий Хабиров.

С момента поставки в республику первой партии вакцины от коронавируса «Спутник М» ей привили уже 459 детей.

С прошлой недели в школах Башкортостана проходит мониторинг мнения родителей (законных представителей) школьников с целью определить тех, кто хочет привить своих детей от коронавируса. Это необходимо для того, чтобы понять, сколько доз вакцины «Спутник М» дополнительно потребуется заказать.

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