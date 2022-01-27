В школах Уфы пройдут опросы родителей о вакцинации детей

Администрация города сообщает о том, что в Уфе запускается мониторинг мнения родителей (законных представителей) школьников общеобразовательных учреждений с целью определить тех, кто хочет привить своих детей от коронавируса.

Это необходимо для того, чтобы понять, сколько доз вакцины «Спутник М» дополнительно потребуется заказать.

«Спутник М» полностью повторяет «Спутник V», но дозировка уменьшена в пять раз. Он тоже вводится в два этапа, в первую очередь Минздрав рекомендует использовать его ослабленным детям, имеющим хронические заболевания.

Известно, что в первом и втором этапах тестирования участвовали порядка 100 подростков, в третьем – уже 3000. Из значительных побочек выявлено только повышение температуры до 37,4°, в редких случаях – головная боль и нарушения со стороны ЖКТ. В 93% случаев у детей вырабатывался устойчивый иммунитет к коронавирусу.