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Наука и образование

В Уфе снова массово эвакуируют школы

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Утром 24 января новая учебная неделя началась со ставших уже привычными в городе эвакуаций.

Эвакуировали школы в центре города и в Черниковке, всего – около 11 учреждений. Детей переводят в специально зарезервированные помещения, в зданиях работают кинологи и полиция.

Причина – та же, что и в прошлом году: неизвестные отправляют сообщения о минировании на почту школ или по телефону 112.

В конце 2021 года в Уфе эвакуировали сотни школ. Ни в одной из них взрывчатых веществ не обнаружили, но по факту террористического акта было возбуждено уголовное дело.

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