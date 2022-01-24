В Уфе снова массово эвакуируют школы

Эвакуировали школы в центре города и в Черниковке, всего – около 11 учреждений. Детей переводят в специально зарезервированные помещения, в зданиях работают кинологи и полиция.

Причина – та же, что и в прошлом году: неизвестные отправляют сообщения о минировании на почту школ или по телефону 112.

В конце 2021 года в Уфе эвакуировали сотни школ. Ни в одной из них взрывчатых веществ не обнаружили, но по факту террористического акта было возбуждено уголовное дело.