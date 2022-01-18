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Наука и образование

Башкортостан выделит ведущим вузам гранты на 200 млн рублей

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Радий Хабиров подписал указ о выделении из регионального бюджета субсидий на поддержку главных университетов республики.

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До 10 февраля правительство республики должно подготовить соответствующие поправки в бюджет и определить правила выдачи грантов.

Субсидии предназначены для учреждений, входящих в состав Евразийского научно-образовательного центра, и получателей специальных частей гранта программы «Приоритет 2030». Вузы смогут потратить эти деньги на исследовательские программы и обновление материально-технической базы.

Ранее Радий Хабиров сообщил о том, что на 2022 год запланированы новые программы поддержки молодых ученых: стажировка за границей или в ведущих российских вузах и обеспечение жильем.

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