Башкортостан выделит ведущим вузам гранты на 200 млн рублей

До 10 февраля правительство республики должно подготовить соответствующие поправки в бюджет и определить правила выдачи грантов.

Субсидии предназначены для учреждений, входящих в состав Евразийского научно-образовательного центра, и получателей специальных частей гранта программы «Приоритет 2030». Вузы смогут потратить эти деньги на исследовательские программы и обновление материально-технической базы.

Ранее Радий Хабиров сообщил о том, что на 2022 год запланированы новые программы поддержки молодых ученых: стажировка за границей или в ведущих российских вузах и обеспечение жильем.