Будут ли продлены школьные каникулы в Башкортостане?

На оперативном штабе по коронавирусу было принято решение каникулы не продлевать, 17 января все вернутся за парты. Детей, у которых обнаружат симптомы ОРВИ, будут сразу отправлять домой.

В декабре 2021 года сотни школ Башкортостана полностью или частично переводились на карантин по ОРВИ или коронавирусу. Они продолжали работу в дистанционном формате – такие правила будут действовать и в январе.

Ранее министр про­све­ще­ния России Сер­гей Крав­цов заявил, что полного перехода на дистанционное обучение в стране не будет никогда.