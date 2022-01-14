Будут ли продлены школьные каникулы в Башкортостане?

В соцсетях и мессенджерах массово плодятся слухи о том, что правительство планирует продлить школьные каникулы до первого февраля.
На оперативном штабе по коронавирусу было принято решение каникулы не продлевать, 17 января все вернутся за парты. Детей, у которых обнаружат симптомы ОРВИ, будут сразу отправлять домой.
В декабре 2021 года сотни школ Башкортостана полностью или частично переводились на карантин по ОРВИ или коронавирусу. Они продолжали работу в дистанционном формате – такие правила будут действовать и в январе.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что полного перехода на дистанционное обучение в стране не будет никогда.
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