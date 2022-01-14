18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Будут ли продлены школьные каникулы в Башкортостане?

Поделиться:

В соцсетях и мессенджерах массово плодятся слухи о том, что правительство планирует продлить школьные каникулы до первого февраля.

На оперативном штабе по коронавирусу было принято решение каникулы не продлевать, 17 января все вернутся за парты. Детей, у которых обнаружат симптомы ОРВИ, будут сразу отправлять домой.

В декабре 2021 года сотни школ Башкортостана полностью или частично переводились на карантин по ОРВИ или коронавирусу. Они продолжали работу в дистанционном формате – такие правила будут действовать и в январе.

Ранее министр про­све­ще­ния России Сер­гей Крав­цов заявил, что полного перехода на дистанционное обучение в стране не будет никогда.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: