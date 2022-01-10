В Уфе открылся Институт цифровой медицины БГМУ

«Сегодня в первый рабочий день мы открыли Институт цифровой медицины БГМУ. Это движение в сторону цифровизации и осовремения медицины. Это удаленные телекоммуникации, это возможность консультирования на расстоянии и оказания высококвалифицированной медицинской помощи жителям самых удаленных населенных пунктов нашей республики.

Медицинский университет динамично развивается, готовит хороших специалистов. Вуз добился успеха в программе "Приоритет-2030", занимает лидирующие позиции в международных рейтингах. Развивает совместные научные проекты с известными зарубежными научными и образовательными центрами, открывает новые перспективные специальности.

В прошлом году в состав БГМУ вошел Всероссийский центр глазной и пластической хирургии. В этом году завершится передача Уфимского НИИ глазных болезней со всей его ресурсной базой. В результате такой консолидации мы создадим у нас в республике мощный офтальмологический кластер. Это будет очень значимое событие для жителей, для всей отрасли, развития медицинской науки и практики», – написал Радий Хабиров.