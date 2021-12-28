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Наука и образование

В уфимских школах после массовой эвакуации возобновились занятия

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В ночь на 28 декабря в правоохранительные органы поступила информация о якобы заложенных взрывных устройствах в школах города.

vk.com/ufa

Утром в школах прошли проверки с кинологами. В 7.00 были проверены 92 школы из 128, родителям сообщили, что детей нужно привести на третий урок, но некоторые уже были в пути из дома.

В 17 школах учащихся не пустили внутрь в связи с тем, что проверки еще шли, детей перевели в закрепленное резервное помещение.

Администрация Уфы сообщает о том, что до 12.23 проверки завершились во всех школах. Занятия идут в обычном режиме по действующему расписанию.

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