В уфимских школах после массовой эвакуации возобновились занятия

В ночь на 28 декабря в правоохранительные органы поступила информация о якобы заложенных взрывных устройствах в школах города.
vk.com/ufa
Утром в школах прошли проверки с кинологами. В 7.00 были проверены 92 школы из 128, родителям сообщили, что детей нужно привести на третий урок, но некоторые уже были в пути из дома.
В 17 школах учащихся не пустили внутрь в связи с тем, что проверки еще шли, детей перевели в закрепленное резервное помещение.
Администрация Уфы сообщает о том, что до 12.23 проверки завершились во всех школах. Занятия идут в обычном режиме по действующему расписанию.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.