В Башкортостане 201 школа полностью или частично закрыта на карантин

По состоянию на 20 декабря в Башкортостане на карантин по ОРВИ и гриппу полностью закрыты 16 школ. Частично закрыты 185 школ: в них на дистанционное обучение перевели 1002 класса.

Полностью закрытых детсадов нет, в 20 дошкольных заведениях на карантин ушли 58 групп.

Недельный эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен на 114,5%, болеют в основном люди старше 15 лет.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 3%, на 11,5% больше человек было госпитализировано.