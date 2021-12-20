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Наука и образование

В Башкортостане 201 школа полностью или частично закрыта на карантин

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Глава Роспотребнадзора Анна Казак рассказала о том, как проходит традиционный сезон ОРВИ и гриппа в регионе.

По состоянию на 20 декабря в Башкортостане на карантин по ОРВИ и гриппу полностью закрыты 16 школ. Частично закрыты 185 школ: в них на дистанционное обучение перевели 1002 класса.

Полностью закрытых детсадов нет, в 20 дошкольных заведениях на карантин ушли 58 групп.

Недельный эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен на 114,5%, болеют в основном люди старше 15 лет. 

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 3%, на 11,5% больше человек было госпитализировано.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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