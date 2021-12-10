В Башкортостане 16 школ закрылись на карантин, заболели 56 тыс. учеников

Согласно отчету, сейчас на карантине находятся 16 школ и 900 отдельных классов.

55 847 школьников заболели ОРВИ и гриппом, ситуацию в Минобре назвали «непростой».

Кроме того, в школах у 258 учеников и 65 учителей подтвердился диагноз Covid-19, все они проходят соответствующее лечение.

Айбулат Хажин подчеркнул, что в Минобре и Роспотребнадзоре уверены, что продолжительные новогодние каникулы с 31 декабря по 16 января позволят значительно снизить показатели заболеваемости ОРВИ.