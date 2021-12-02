18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Во всех школах Башкортостана будут организованы театры

Министерство образования и науки республики совместно с Министерством культуры запускают программу по развитию школьных театров.

На сегодняшний день в республике функционируют 119 школьных театров, задача программы – к 2024 году обеспечить создание и оснащение школьных театров во всех школах региона.

Контролировать процесс будет Республиканский центр культуры учащейся молодежи, в ближайшее время в каждом муниципалитете будет определен координатор.

В Уфимском государственном институте искусств будут организованы курсы повышения квалификации и мастер-классы для педагогов.

Центр культуры сформирует рекомендации по организации работы школьных театров и перечень литературных произведений для театральных постановок. Из числа актеров республиканских театров будут определены и закреплены за школами наставники.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: