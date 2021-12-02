Во всех школах Башкортостана будут организованы театры

Министерство образования и науки республики совместно с Министерством культуры запускают программу по развитию школьных театров.
На сегодняшний день в республике функционируют 119 школьных театров, задача программы – к 2024 году обеспечить создание и оснащение школьных театров во всех школах региона.
Контролировать процесс будет Республиканский центр культуры учащейся молодежи, в ближайшее время в каждом муниципалитете будет определен координатор.
В Уфимском государственном институте искусств будут организованы курсы повышения квалификации и мастер-классы для педагогов.
Центр культуры сформирует рекомендации по организации работы школьных театров и перечень литературных произведений для театральных постановок. Из числа актеров республиканских театров будут определены и закреплены за школами наставники.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.