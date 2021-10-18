В Башкортостане 242 школы закрыли на карантин по коронавирусу

По словам Анны Казак, на сегодняшний день на карантин отправлены 543 класса в 242 школах. Дети в них продолжают учиться в дистанционном формате.

Также очаги Covid-19 зарегистрированы в 222 организациях среднего специального образования.

16,3% от всего числа инфицированных коронавирусом в республике – это учащиеся образовательных учреждений. 7,5% приходится на детей до 14 лет, 3,3% – от 15 до 17 лет, 11,4 – от 18 до 29 лет.

Глава Роспотребнадзора назвала текущую эпидемиологическую ситуацию «напряженной».