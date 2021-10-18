18+
  • Город
  • Наука и образование
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Наука и образование

В Башкортостане 242 школы закрыли на карантин по коронавирусу

18 октября на совещании в правительстве глава республиканского отделения Роспотребнадзора Анна Казак рассказала о текущей ситуации с коронавирусом в учебных заведениях.

По словам Анны Казак, на сегодняшний день на карантин отправлены 543 класса в 242 школах. Дети в них продолжают учиться в дистанционном формате.

Также очаги Covid-19 зарегистрированы в 222 организациях среднего специального образования.

16,3% от всего числа инфицированных коронавирусом в республике – это учащиеся образовательных учреждений. 7,5% приходится на детей до 14 лет, 3,3% – от 15 до 17 лет, 11,4 – от 18 до 29 лет.

Глава Роспотребнадзора назвала текущую эпидемиологическую ситуацию «напряженной».

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: