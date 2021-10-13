В Минобре Башкортостана высказались о переносе осенних каникул

«В социальных сетях и в мессенджерах распространяют информацию о переносе осенних каникул.

Министерство образования и науки Республики Башкортостан сообщает, что данная информация не соответствует действительности, каникулы запланированы по календарному учебному графику.

Осенние каникулы в подавляющем большинстве школ начинаются с 29 октября и длятся семь дней. Исключение составят школы, которые работают в режиме триместров/семестров. Каникулы в этих школах не совпадают по срокам с другими школами», – говорится в заявлении Минобра.