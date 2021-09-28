Уфимский вуз получит грант в размере 100 млн рублей по программе «Приоритет 2030»

В программу вошли 10 вузов от Минздрава, и один из них – БГМУ. Он получит базовый грант в размере 100 млн рублей на развитие инфраструктуры и научного потенциала.

«Мы, в свою очередь, будем следовать линии национального проекта, чтобы обеспечить присутствие высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов на мировом рынке. Мы обеспечим развитие нашего университета, чтобы достойно выглядеть в реализации целей и приоритетных задач проектов Минздрава России», – прокомментировал включение в проект глава БГМУ Валентин Павлов.

О запуске программы «Приоритет 2030» Минобр объявил в текущем году, она направлена на повышение конкурентоспособности страны в области образования, науки и технологий. Вошедшие в нее вузы ежегодно смогут претендовать на гранты в размере 100 млн рублей.