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Наука и образование

Уфимские школы переходят на дистанционное обучение

Администрация Уфы сообщает о частичном переводе школ на удаленную работу в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой.

В дистанционном формате будут учиться только ученики 5-8 и 9 классов, остальные продолжат посещать школы по обычному расписанию.

Всего на удаленку переведут 51 школу города, в которых зарегистрирован высокий уровень заболеваемости с признаками ОРВИ и Covid-19.

В течение двух недель будет проводиться мониторинг эпидемиологической ситуации. В случае ее стабилизации ученики вернутся на очный режим обучения.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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