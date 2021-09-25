Уфимские школы переходят на дистанционное обучение

В дистанционном формате будут учиться только ученики 5-8 и 9 классов, остальные продолжат посещать школы по обычному расписанию.

Всего на удаленку переведут 51 школу города, в которых зарегистрирован высокий уровень заболеваемости с признаками ОРВИ и Covid-19.

В течение двух недель будет проводиться мониторинг эпидемиологической ситуации. В случае ее стабилизации ученики вернутся на очный режим обучения.