В Башкортостане на дистанционное обучение переведут 23,5 тыс. школьников

Ранее Минобр объявил о переводе учащихся 5-8 и 10 классов на дистанционное обучение с 22-23 сентября на две недели в районах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Пока что планируют перевести на дистанционное обучение школьников в Абзелиловском, Балтачевском, Белебеевском, Белорецком, Бижбулякском, Буздякском, Бурзянском, Гафурийском, Чишминском, Мишкинском, Стерлибашевском и Янаульском районах.
В остальных муниципалитетах образовательный процесс будет осуществляться в традиционном формате.
В общей сложности 116 общеобразовательных организаций переходят на дистанционный режим, это порядка 23,5 тысяч обучающихся – менее 5% от общего количества школьников республики.
В этих муниципалитетах семьи обеспечат необходимыми девайсами, чтобы дети могли учиться на дому. Льготным категориям детей обеспечат доставку питания.
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