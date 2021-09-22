В Башкортостане на дистанционное обучение переведут 23,5 тыс. школьников

Пока что планируют перевести на дистанционное обучение школьников в Абзелиловском, Балтачевском, Белебеевском, Белорецком, Бижбулякском, Буздякском, Бурзянском, Гафурийском, Чишминском, Мишкинском, Стерлибашевском и Янаульском районах.

В остальных муниципалитетах образовательный процесс будет осуществляться в традиционном формате.

В общей сложности 116 общеобразовательных организаций переходят на дистанционный режим, это порядка 23,5 тысяч обучающихся – менее 5% от общего количества школьников республики.

В этих муниципалитетах семьи обеспечат необходимыми девайсами, чтобы дети могли учиться на дому. Льготным категориям детей обеспечат доставку питания.