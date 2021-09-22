18+
  • Город
  • Наука и образование
Наука и образование

В Башкортостане часть школьников временно переводят на дистанционное обучение

Глава Минобра Айбулат Хажин направил в Роспотребнадзор письмо, в котором предложил новые антиковидные меры.

Министр образования предложил перевести учащихся 5-8 и 10 классов на дистанционное обучение с 22-23 сентября на две недели, если того требует ситуация в отдельном населенном пункте.

Окончательное решение по этому вопросу за оперативным штабом по коронавирусу.

20 сентября на совещании в правительстве снова заговорили о стремительно ухудшающейся эпидемиологической ситуации в регионе. Власти связывают это с возвращением людей из отпусков на рабочие места и детей в школы и детсады.

На сегодняшний день чаще всего болеют дети до 14 лет и люди старше 65 лет, процент заболевших «внушительный».

Радий Хабиров заявил, что оперативном штабе рассмотрят возможное введение новых мер.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: