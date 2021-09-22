В Башкортостане часть школьников временно переводят на дистанционное обучение

Министр образования предложил перевести учащихся 5-8 и 10 классов на дистанционное обучение с 22-23 сентября на две недели, если того требует ситуация в отдельном населенном пункте.

Окончательное решение по этому вопросу за оперативным штабом по коронавирусу.

20 сентября на совещании в правительстве снова заговорили о стремительно ухудшающейся эпидемиологической ситуации в регионе. Власти связывают это с возвращением людей из отпусков на рабочие места и детей в школы и детсады.

На сегодняшний день чаще всего болеют дети до 14 лет и люди старше 65 лет, процент заболевших «внушительный».

Радий Хабиров заявил, что оперативном штабе рассмотрят возможное введение новых мер.