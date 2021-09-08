Башкортостан выделит более 300 млн рублей на поддержку науки

Согласно указу, в период с 2021 по 2023 годы республика выделит четыре гранта по 75 млн рублей для научных учреждений, входящих в состав Евразийского научно-образовательного центра.

До 60% от этой суммы может быть потрачено на выплаты ученым с мировым уровнем, в том числе россиянам, проживающим за рубежом, которые будут курировать исследования, а также на закупку необходимого оборудования, командировки, участие в конференциях и так далее.

Другим указом утверждены гранты на поддержку приоритетных направлений Евразийского НОЦ: на исследования в этих областях выделят 20 млн рублей в 2022 году и по 30 млн рублей в последующие годы.