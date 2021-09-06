В Башкортостане школьники не будут учиться в день выборов

Выборы в Госдуму будут трехдневными и пройдут 17-19 сентября 2021 года. В единый день голосования 19 сентября в России пройдет сразу несколько выборных кампаний, в том числе в Башкортостане будут выбирать депутатов в уфимский горсовет.
Шестого сентября на совещании в правительстве Радий Хабиров сообщил о том, что 17 сентября школьники учиться не будут. Он посоветовал устроить им внеклассные занятия в музеях или на спортплощадках.
В школах в этот день будут работать избирательные участки. Отмена уроков связана с антитеррористическими мерами и другими требованиями к работе участковых комиссий.
Глава Минобра Айбулат Хажин заявил, что в этот день для всех школьников пройдут «мероприятия воспитательного характера».
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