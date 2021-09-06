В Башкортостане школьники не будут учиться в день выборов

Шестого сентября на совещании в правительстве Радий Хабиров сообщил о том, что 17 сентября школьники учиться не будут. Он посоветовал устроить им внеклассные занятия в музеях или на спортплощадках.

В школах в этот день будут работать избирательные участки. Отмена уроков связана с антитеррористическими мерами и другими требованиями к работе участковых комиссий.

Глава Минобра Айбулат Хажин заявил, что в этот день для всех школьников пройдут «мероприятия воспитательного характера».