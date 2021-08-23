В Уфе снесут один из корпусов БашГУ

23 августа на совещании в правительстве руководитель администрации главы республики Александр Сидякин сообщил о том, что было принято решение снести здание, примыкающее к гуманитарному корпусу БашГУ.

Раньше там располагался завод имени Кирова. Долгое время оно пустовало, далее его частично отремонтировали, там базируются некоторые факультеты. Подготовительные работы уже ведутся, земля под корпусом переводится из федеральной собственности в республиканскую.

В 2021 году правительство одобрило идею строительства межвузовского кампуса в Уфе. В нем разместят порядка трех тысяч студентов и 500 молодых преподавателей, студентов и аспирантов, будут располагаться лабораторный и учебный блоки, спортзал, технопарк, парковка на 300 и более мест. Жилая зона будет поделена на две части: апарт-отель и таунхаусы.

Строительство обойдется в 18 млрд рублей, 60% от этой суммы поступит из федерального бюджета и 20% вложат инвесторы. В первую очередь строительства откроют технопарк за счет республиканского бюджета. Во вторую, к 2024 году будут готовы апарт-отель, конференц-холл, спортивный, учебный и лабораторный блоки. Таунхаусы построят в последнюю очередь, они расположатся на склоне реки Белой, для этого расселят 22 жилых участка.