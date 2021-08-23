Радий Хабиров поручил проработать особые антиковидные меры к началу учебного года

23 августа на совещании в правительстве обсудили подготовку к началу 2021-2022 учебного года. В прошлом году многие школы столкнулись с проблемами при переходе на удаленное обучение.
«Мы договорились, что первого сентября все дети идут в школы. Но мы также исходим из того, что когда огромное количество людей начинает собираться в закрытых помещениях, нужно более интенсивно отработать, чтобы защитить наших детей и преподавателей от коронавирусной инфекции.
Как я понимаю, вы выработали целый ряд мер, совместно с Роспотребнадзором вам надо все продумать. Очень важно все сделать правильно первого сентября», – сказал Радий Хабиров, обращаясь к главе Минобра.
С начала года в республике ведется работа по обеспечению 262 крупных населенных пунктов интернетом – она завершится в декабре. Изначально идея этого проекта появилась в 2020 году, когда стало очевидно, что многие школы не смогут перейти на обучение онлайн из-за отсутствия интернета.
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