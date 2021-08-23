Радий Хабиров поручил проработать особые антиковидные меры к началу учебного года

«Мы договорились, что первого сентября все дети идут в школы. Но мы также исходим из того, что когда огромное количество людей начинает собираться в закрытых помещениях, нужно более интенсивно отработать, чтобы защитить наших детей и преподавателей от коронавирусной инфекции.

Как я понимаю, вы выработали целый ряд мер, совместно с Роспотребнадзором вам надо все продумать. Очень важно все сделать правильно первого сентября», – сказал Радий Хабиров, обращаясь к главе Минобра.

С начала года в республике ведется работа по обеспечению 262 крупных населенных пунктов интернетом – она завершится в декабре. Изначально идея этого проекта появилась в 2020 году, когда стало очевидно, что многие школы не смогут перейти на обучение онлайн из-за отсутствия интернета.