В Башкортостане из-за лесного пожара эвакуировали детский лагерь

Как сообщает пресс-служба МЧС, очаг пожара возник в лесу на территории Абзелиловского района в одном километре от детского лагеря «Горное ущелье».

Из-за опасности распространения огня и дыма лагерь эвакуировали: на девяти автобусах было вывезено 750 детей и 87 человек персонала в детский лагерь «Уральские Зори», который находится в 5,5 километрах от «Горного ущелья».

По данным МЧС, сейчас угрозы лагерю и населенному пункту нет. На место выехали пожарные, в тушении задействовано 10 единиц техники и 17 человек.