Стало известно, в каком формате начнут учиться школьники в 2021 году

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация в нашей республике позволяет уверенно сказать, что первого сентября почти полмиллиона детей пойдут в школы.

В первый класс отправятся порядка 60 тысяч мальчишек и девчонок. У нас пока нет никаких оснований переводить учебный процесс в дистанционный формат. Но, конечно, учитывая ситуацию с коронавирусом, надо быть готовыми ко всему.

Прививку от коронавируса сделали уже 67,5 процента учителей республики. Цифра хорошая, но мы должны довести ее минимум до 80 процентов. Сейчас наша задача – уверенно и спокойно встретить начало учебного года. Прошлый год все мы прошли очень организованно. За это вам огромное спасибо!» – сказал на заседании Радий Хабиров.