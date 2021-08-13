Школы Башкортостана получили новые автобусы

На церемонии в Уфе Радий Хабиров вручил ключи от 41 автобуса марки «Газель» директорам школ из 30 районов республики и Уфы.

В 2021 году на обновление школьного автопарка было выделено 106 млн из регионального и 142 млн из из федерального бюджетов.

Еще 120 автобусов поступят в октябре. В 2019 и 2020 годах в школах республики обновили в общей сложности 151 автобус.

«Новое поколение у нас талантливое, нам нужно думать, как возить ребят на учёбу, предметные олимпиады, спортивные соревнования», – написал Радий Хабиров.