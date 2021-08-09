В Башкортостане непривитые студенты будут учиться удаленно

Согласно этим рекомендациям, непривитых студентов, вне зависимости от наличия медицинского отвода, «целесообразно» переводить на дистанционное обучение.

Без ограничений смогут учиться только привитые или недавно переболевшие студенты. Вузам рекомендовано за свой счет организовать вакцинацию для иностранных студентов.

Сессии у привитых и непривитых также пройдут раздельно. Эти рекомендации будут действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки в стране.